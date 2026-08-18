Melikgazi Kayseri Basketbol'da Sağlık Kontrolü - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol'da Sağlık Kontrolü

Melikgazi Kayseri Basketbol\'da Sağlık Kontrolü
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Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon hazırlıkları kapsamında teknik ekip ve 6 oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da teknik ekip ile 6 oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol'da Başantrenör Emin Süel, teknik ekip ve oyuncular Feray Dalkılıç, Fatma Melis İblikci, İnci Güçlü, Rana Uçar, Gamze Takmaz ve Hatice Pelin Gülçelik Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Oyuncular ve teknik ekip kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği verdi.

Sağlık kontrolünün ardından açıklama yapan Başantrenör Emin Süel, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve takımı yeni oluşturduklarını söyleyerek, "Daha güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu camiada uzun yıllar farklı görevlerde bulundum. Bu sezon Süper Lig'de de elimden geleni yapıp takımı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sezon olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol'da Sağlık Kontrolü - Son Dakika

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