 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Claudia Cuic'in 28 sayısıyla öne çıkan Melikgazi Kayseri, maçı kazanmayı başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı
22.01.2024 - 20:04,
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 21. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 28, Aaryn Ellenberg 19, Joyner Holmes 14, Dearica Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan Gökdemir

Emlak Konut: Sydney Wiese 12, Alanna Smith 22, Feyonda Fitzgerald 12, Ilze Jakobsone 2 Gizem Başaran 6, Sehernaz Çidal 14, Gizem Uca 6, Zeynep Gül 4, Berfin Sertoğlu 2,

1. Periyot 20-21 (Emlak Konut lehine)

Devre: 39-42 (Emlak Konut lehine)

3. Periyot: 60-58 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

basketbol, Kayseri, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement