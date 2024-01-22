Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 21. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Emlak Konut'u 89-80 yenerek 4 maç sonra kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 28, Aaryn Ellenberg 19, Joyner Holmes 14, Dearica Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan Gökdemir
Emlak Konut: Sydney Wiese 12, Alanna Smith 22, Feyonda Fitzgerald 12, Ilze Jakobsone 2 Gizem Başaran 6, Sehernaz Çidal 14, Gizem Uca 6, Zeynep Gül 4, Berfin Sertoğlu 2,
1. Periyot 20-21 (Emlak Konut lehine)
Devre: 39-42 (Emlak Konut lehine)
3. Periyot: 60-58 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ
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