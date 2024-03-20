Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ\'a mağlup oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a 80-75 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar sezonu 9. sırada tamamladı.
Hakemler: Alper Özgök, Burak Erkan, Selena Gamze Öget Çerçi
Melikgazi Kayseri Basketbol: Aaryn Ellenberg 12, Fatmanur Karakaş, Dearica Hamby 22, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 2, Damla Gezgin 6, Joyner Holmes 21
BOTAŞ: Weaver 18, Mack 22, Manolya Kurtulmuş 19, Saliha Mandıracı, Işık Su 2, Nihal Güngör Yıldırım, Buket Ünal, Allen 13, Ceren Taylan 2, Reimer 4
Periyotlar:
1.Periyot: 14 - 25
Devre: 31 - 38
3.Periyot: 60 - 58
5 faul yapanlar: Reimer (24.41) (BOTAŞ) - KAYSERİ
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Elazığ'da her yıl düzenlenen Sporda Vefa Gecesi programı bu yıl da büyük ilgi gördü. Programa, Ak Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve şehrin sporuna emek veren isimler katıldı. Başkan Şerifoğulları, programda yaptığı konuşmada şehre kazandırılan projelerden bahsederek destek istedi.
THY Euroleague'in 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı 88-74 yenerek galibiyet elde etti. Fenerbahçe, maçın hemen başından itibaren üstünlüğü ele geçirerek rahat bir galibiyet aldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. İlk periyodu 23-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, maçı 19 sayı farkla kazandı. Calathes, maçta 435 top çalma ile THY Avrupa Ligi rekorunu kırdı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
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