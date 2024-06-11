Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; Meltem Avcı'yı transfer etti. Yeni sezon öncesi kolları sıvayan sarı kırmızılılar, geçen sezon ÇBK Mersin forması giyen 1997 doğumlu Meltem Avcı'yı renklerine bağladı. Geride kalan sezon ÇBK Mersin forması giyen Meltem Avcı ligde 24 maçta forma giyerken 88 sayı üretti.
Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan başarılı oyuncu Meltem Avcı'nın, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. - KAYSERİ
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