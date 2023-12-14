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Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes'i farklı yendi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes'i farklı yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off ilk maçında İspanyol Movistar Estudiantes takımını 26 sayı farkla 81-55 yenerek büyük avantaj elde etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes\'i farklı yendi
14.12.2023 - 08:32,  Güncelleme: 08:33
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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off ilk maçında konuk ettiği İspanyol Movistar Estudiantes takımını 26 sayı farkla 81-55 yendi. Sarı kırmızılılar ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Zravko Rustesic, Valerio Grigioni, Xhelal Mumini

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 10, Aaryn Ellenberg 21, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla Gezgin 3, Joyner Holmes 24

Movistar Estudiantes: Stephanie Mawuli 2, Paula Saravia, Erauncetamurguil 6, Laura Mendez 4, Sara Zaragoza 4, Marena Whittle 13, Juana Camilion 8, Diaz, Mollenhauer 2, Billie Massey 10, Begona de Santiago 6

1. Periyot: 22-10 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-18 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 56-36 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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