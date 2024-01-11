Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi\'ni 76-65 mağlup etti

EuroCup Women Son 16 Turu 1. maçında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Pecs Üniversitesi'ni 11 sayı farkla 76-65 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Stan, Tomi Panov
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 13, Aaryn Ellenberg 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gintare Petronyte 23, Damla Gezgin, Nazli Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 15
NKA Pecs Üniversitesi: Nadija Smailbegoviç 12, Metea Tadiç, Virag Weninger 8, Zsofya Simon 1, Madison Avery Williams 4, Peyton Williams 10, Sidney Wallace 12, Angelika Öpücüğü 2, Beatriz Meresiz 16
1.Periyot: 18-19
Devre: 36-37
3.Periyot: 55-59 - KAYSERİ
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