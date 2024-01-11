 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi'ni 76-65 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi'ni 76-65 mağlup etti

EuroCup Women Son 16 Turu 1. maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Macaristan ekibi NKA Pecs Üniversitesi'ni 11 sayı farkla 76-65 mağlup etti. Claudia Cuic 13, Gintare Petronyte 23 ve Joyner Holmes 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi\'ni 76-65 mağlup etti
11.01.2024 - 21:23,  Güncelleme: 21:26
Abone Ol

EuroCup Women Son 16 Turu 1. maçında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Pecs Üniversitesi'ni 11 sayı farkla 76-65 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Stan, Tomi Panov

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 13, Aaryn Ellenberg 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gintare Petronyte 23, Damla Gezgin, Nazli Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 15

NKA Pecs Üniversitesi: Nadija Smailbegoviç 12, Metea Tadiç, Virag Weninger 8, Zsofya Simon 1, Madison Avery Williams 4, Peyton Williams 10, Sidney Wallace 12, Angelika Öpücüğü 2, Beatriz Meresiz 16

1.Periyot: 18-19

Devre: 36-37

3.Periyot: 55-59 - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Macaristan, basketbol, Karataş, Kayseri, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi'ni 76-65 mağlup etti - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi'ni 76-65 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement