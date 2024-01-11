Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs\'i mağlup etti

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: İvana İvanovic, Alexandra İoana Stan, Tomi Panov

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 13, Ellenberg 7, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 23, Damla, Nazlı Bircan, Holmes 15

NKA UNİVERSITAS PECS: Smailbegovic 12, Tadic, Weninger 8, Simon 1, Avery Williams 4, Peyton Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 36-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Macaristan takımı NKA Universitas Pecs'i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, karşılaşmayı 76-65'lık skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 23 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Petronyte oldu.