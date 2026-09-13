Melikgazi Kayseri Basketbol'un düzenlediği 20. Erciyes Kupası yarın başlıyor
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un bu yıl 20'incisini düzenlediği Erciyes Kupası, yarın başlayacak. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 14-16 Eylül'de oynanacak kupa karşılaşmalarını basketbolseverler ücretsiz izleyebilecek.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 14-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda, Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü (GSK) mücadele edecek.
Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.
Kaynak: AA
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