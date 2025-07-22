Melikgazi Kayseri, Doğa Adıcan ile Anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol; iç transferde Doğa Adıcan ile yeniden anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde bir çok isimle görüşmelerini sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, geride kalan sezon takımda forma giyen Doğa Adıcan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda; "Yeni sezonda da beraberiz Doğa Adıcan. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ