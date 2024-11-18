Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül, Meltem Yılmaz Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12
Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Robyn Parks 18, Gueye 9
Periyotlar:
1.Periyot: 29-9 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 41-35 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 58 -57(Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, Emlak Konut'a Yenildi - Son Dakika
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