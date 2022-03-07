Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

07.03.2022 14:13
Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5-7 Mart 2022 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen MEB Gençler Türkiye Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu olan Melikgazi Belediyespor Kulübü'nün taekwondo sporcularını tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5-7 Mart 2022 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen MEB Gençler Türkiye Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu olan Melikgazi Belediye spor Kulübü'nün taekwondo sporcularını tebrik etti.

Çıktıkları çoğu mücadeleden şampiyonlukla dönen takımı tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Malatya'da düzenlenen mücadelede taekwondo takımımızın başarılı sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik başarılı bir mücadele vererek Türkiye şampiyonu oldular. Başarılı olan sporcularımızın Antrenörü Yunus Emre Sayan'a da çocuklarımıza verdiği emekten dolayı çok teşekkür ederim. Başarılı bir şekilde disiplin içince çalışan takım çıktığı birçok mücadele bizleri gururlandırıyor. Büyük başarılar elde ediyorlar. Emeklerimiz boşuna değil. Ne kadar övünsek az. Çünkü spor bir disiplin işidir ve Melikgazi Belediyespor takımı bu disiplini ve özveriyi hiçbir zaman elinden bırakmıyor. Fatma ve Elif'i ayrıca tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Melikgazi Belediyespor Kulübü taekwondo takımının başarıları ile Kayseri her zaman olduğu gibi şimdide taekwondo sporunun lokomotifi olmaya devam ediyor. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha
Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı 'Kadın eli değerse barış gelir' 'Kadın eli değerse barış gelir'

Mustafa Palancıoğlu, Türkiye, Malatya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement