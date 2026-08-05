Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı'nı Geçti - Son Dakika
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Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı'nı Geçti

Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı\'nı Geçti
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Türk yüzücü Melisa Uluarslan, Kuzey Kanalı geçişini tamamlayarak tarih yazdı.

Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı (North Channel) geçişini başarıyla tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu oldu.

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyıları ile İskoçya'nın Portpatrick kıyıları arasında gerçekleştirilen toplam 40 kilometrelik parkurda Uluarslan, 24 Temmuz'da yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) suya girerek yüzüşüne başladı. Ortalama 13-14 derece deniz suyu sıcaklığında, güçlü gelgit akıntıları, yoğun denizanası varlığı ve değişken deniz şartlarıyla mücadele eden Uluarslan, 40 kilometrelik parkuru 14 saat 13 dakikada başarıyla tamamladı. 2025 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 49 dakikada geçerek 7. Türk kadın ve 21. Türk sporcu unvanını elde eden Melisa Uluarslan, Kuzey Kanalı'nı da başarıyla tamamladı. Bu sonuçla, Kuzey Kanalı'nı geçen 3. Türk kadın sporcu olarak Türk açık su yüzme tarihindeki yerini aldı. Bu başarıyla Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğündeki uluslararası kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Ocean's Seven serisinin en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Kuzey Kanalı; düşük su sıcaklığı, güçlü gelgit akıntıları, yoğun zehirli denizanası popülasyonu ve değişken hava şartları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, "İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı geçişimi tamamladım. Bu geçiş yaklaşık 40 kilometrelik bir geçişti. Su sıcaklığı 13,5 ile 14,5 derece arasında değişen soğuk suda yüzdüğümüz zorlu bir parkurdu. Parkuru zorlu kılan diğer özelliklerinden biri de deniz analarının olmasıydı. Alışık olduğumuz türden deniz anaları değildi ve geçişe gece başlamak gerçekten zorlayıcı bir etmendi" dedi.

Kanalı tamamlayan 4. Türk, 3. Türk kadın sporcu olduğunu belirten Melisa Uluarslan, "Bu kanalı tamamlayan dördüncü Türk kadın sporcu oldum. İlk sporcumuz Kamil Alsaran 2019 yılında bu kanalı geçti. İlk kadın sporcumuz Aysu Türkoğlu 2023 yılında geçti. Sonrasında Bengü Savcı 2025 yılında geçti. 2026 yılında ben de bu kanalı geçen üçüncü Türk kadın sporcumuz oldum" diye konuştu.

Zorlu kanal geçişi için hazırlıklarını Çanakkale'de yapan Uluarslan, "Kuzey Kanalına hazırlık olması için Çanakkale'de soğuk su antremanları yaptık. Yazın, kışın hiç ara vermeden soğuk suya maruz kalarak boğazda 8-9 derecelik su sıcaklıklarında uzun süreli antrenmanlarla bu dayanıklılığımızı sağlayıp hazırlandık. Çıktığımda iyi ki dedim, iyi ki bunu yaptım. Çok gururlandım çünkü yüzüş boyunca sadece şunu düşündüm. Bir an önce karşıya geçip Türk bayrağını açıp hem milletimizi hem sevdiklerimi gururlandırmak istedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı'nı Geçti - Son Dakika

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