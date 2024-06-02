Meltem Hocaoğlu Akyol, Karate 1 Premier Lig\'in Fas ayağında bronz madalya kazandı

Karate 1 Premier Lig'in Fas'ta düzenlenen 4. ve son ayağına katılan Türk sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Kazablanka kentindeki organizasyonda Türkiye'den 21 sporcu mücadele etti.
Turnuvada Türkiye'nin tek madalyası, kadınlar kumite +68 kiloda yarışan Meltem'den geldi. Meltem, 3'üncülük maçında karşılaştığı İskoç Niamh Junner'ı yenerek podyuma çıktı.
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