Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz - Son Dakika
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Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz

Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz
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Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a yaptığı teklifin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya yaklaştığı öne sürüldü. Salah cephesinin, imaj hakları ve forma satışından pay gibi beklentilerini yukarı çekmesi siyah beyazlı yönetimden olumlu yanıt bulmadı.

Beşiktaş, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde kritik bir noktaya geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcuya maaş ve bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon Euro'ya yaklaşan son teklifini ilettiği ve bekleyişe geçtiği öğrenildi.

MENAJERLİK ÜCRETİ DÜŞTÜ, İMAJ HAKLARI KRİZİ ÇIKTI

Transferdeki en büyük pürüzlerden biri olan menajerlik komisyonu konusunda Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas geri adım attı. Abbas, daha önce talep ettiği 7.5 milyon Euro'luk menajerlik ücretini 5 milyon Euro seviyesine çekse de bu kez masaya yeni talepler getirdi. Mısırlı yıldızın temsilcisinin, oyuncunun imaj hakları ve forma satışlarından yüksek pay talep etmesi siyah-beyazlı yönetimde olumsuz karşılandı. Yapılan hesaplamalara göre; Abbas'ın istediği ekstra payların, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse oyuncunun maaşı kadar bir maliyet oluşturacağı tespit edildi.

BEŞİKTAŞ GELİR KAPILARINI PAYLAŞMAK İSTEMİYOR

Transferin yüksek maliyetini forma satışı ve sponsorluk/reklam anlaşmaları gibi yan gelirlerle telafi etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, bu kalemlerden pay verilmesine sıcak bakmadı. 

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Gerekli tüm şartları zorlayarak yapabilecekleri en iyi teklifi sunduklarını belirten siyah-beyazlı kurmayların, Ramy Abbas ile son bir görüşme daha gerçekleştireceği ve bu nihai zirvenin ardından transfer sürecinin olumlu ya da olumsuz şekilde noktalanacağı bildirildi.

Muhammed Salah, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kenan kara kenan kara:
    Almayın.Bu paraları hangi kulüpler verir.Arabistan ligi takımlarından başka hiçbir Avrupa kulübü bu paraları vermez. 1 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    çok şımartınız bu moruğu 0 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Pili bitmiş bu Sabahlar avrupa ilgilenmiyor ki... sizde almayı bırakın Salah...Salah.. ortada dolaşsın... 0 0 Yanıtla
  • Recep Bayram Recep Bayram:
    almasınlar aç adamlar Beşiktaş'ın işi yok 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz - Son Dakika
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