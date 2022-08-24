Eskişehirspor alt yapısında yetişen 23 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da görev almıştı. Sağ kanat ve sol bek pozisyonlarında da oynayabilen Bedirhan Altunbaş, 2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'da önce U19 ve U21'de, sonra A Takım'da sahaya çıktı. Eskişehirspor'da 2018-2019 sezonunda 18, 2019-2020 sezonunda 17, 2020-2021 sezonunda 27 kez forma giyen genç oyuncu, transfer olduğu Manisa FK'da 11 karşılaşmada oynadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'da - Son Dakika

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