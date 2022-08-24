Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'da - Son Dakika
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Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'da

24.08.2022 11:11
Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'da

Menemen FK, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bedirhan Altunbaş ile satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen FK, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bedirhan Altunbaş ile satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takım, yaz transfer dönemindeki 21. transferini Bedirhan Altunbaş'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Eskişehirspor alt yapısında yetişen 23 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da görev almıştı. Sağ kanat ve sol bek pozisyonlarında da oynayabilen Bedirhan Altunbaş, 2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'da önce U19 ve U21'de, sonra A Takım'da sahaya çıktı. Eskişehirspor'da 2018-2019 sezonunda 18, 2019-2020 sezonunda 17, 2020-2021 sezonunda 27 kez forma giyen genç oyuncu, transfer olduğu Manisa FK'da 11 karşılaşmada oynadı. - İZMİR

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Menemen FK Bedirhan'la imzaladı Menemen FK Bedirhan'la imzaladı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'da - Son Dakika

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