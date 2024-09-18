Menemen FK 3\'te 3 Yaparak Lider Oldu

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5 sezon görev yaptığı Somaspor'u 2020-2021 sezonunda 2'nci Lig'e taşıyan, yıllardır mütevazı kadrosuyla ligde tutup, amatörden keşfettiği birçok oyuncuyu vitrine çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı Menemen'de de yakaladı. Bu sezon geçen sezondan birçok yıldız futbolcusunu kaybedip transfer döneminde çok iddialı hamleler yapmayan Menemen, buna rağmen Burhanettin Basatemür yönetiminde lige müthiş başladı. Basatemür yönetiminde ilk 3 haftada 9 puan toplayan sarı-lacivertliler liderliğe kuruldu.