Menemen FK, Aksaray Belediyespor'u Yenerek Liderliği Pekiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Menemen FK, Aksaray Belediyespor'u Yenerek Liderliği Pekiştirdi

Menemen FK, Aksaray Belediyespor\'u Yenerek Liderliği Pekiştirdi

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 8. maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının oyununu değerlendirerek oyuncularını tebrik etti.

21.10.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki liderlik mücadelesi verdiği 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek 8. maçında 7. galibiyetine imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 8. hafta karşılaşmasında liderlik mücadelesi verdiği 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi 2-0 kazanmayı başardı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Böylece sarı-lacivertliler, en yakın rakibi olan 68 Aksaray Belediyespor'la arasındaki puan farkını da 3'e çıkarmış oldu. Böylece sarı-lacivertli ekip, ilk 8 maç itibarıyla yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet 1 beraberliğe imza attı. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de Aksaray karşılaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Rakip takımın müsabakaya daha iyi başladığını dile getiren Basatemür, "Aksaray ekibi, iyi pas yaparak oynadı. Top onlarda daha fazla kaldı. Ama biz boşlukları iyi kapatarak fazla pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. İkinci yarı ise oyun artık tamamen bize geçti. Daha hızlı hücumlar daha güçlü yapmaya başladık. Sonucunda iki gol atarak galip geldik. İkinci yarı daha da fazla pozisyonlar da bulduk. Ama dediğim gibi ilk yarı Aksaray ağırlıklı bir oyun vardı. İkinci yarı daha çok bizim ağırlıklı olduğumuz bir oyun oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter, önemli duruş gösteriyorlar. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında çok doğru pozisyonlar alarak, doğru durarak iyi mücadele ettiler. Bu süreci gol yemeden atlatıp ikinci yarıyı çok daha iyi şekilde oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde devam eder" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Aksaray, Menemen, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Aksaray Belediyespor'u Yenerek Liderliği Pekiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen FK, Aksaray Belediyespor'u Yenerek Liderliği Pekiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.