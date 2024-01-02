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Menemen FK, Atakan Üner ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Menemen FK, Atakan Üner ile anlaşma sağladı

Menemen FK, Düzcespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Atakan Üner ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Menemen FK ayrıca Mazlum Demir ve Kıvanç Küçükkarış ile de temas kurdu.

Menemen FK, Atakan Üner ile anlaşma sağladı
02.01.2024 - 13:52,
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Menemen FK, Düzcespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Atakan Üner ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 4 maçlık galibiyet serisi sonrasında puanını 31'e yükselterek devre arasına play-off hattında girdi. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte de kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekip, Düzcespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Atakan Üner ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu, Denizlispor'da yetiştikten sonra Altınordu, Beşiktaş, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Afyonspor formalarını da giymişti.

Öte yandan Menemen FK'nın Mazlum Demir ve Kıvanç Küçükkarış'la da temas kurduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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