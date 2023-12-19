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Menemen FK, Belediye Derincespor deplasmanında - Son Dakika
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Menemen FK, Belediye Derincespor deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Belediye Derincespor ile yapacağı maçta Play-Off umutlarını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Yılmaz Vural, bu maçın final niteliğinde olduğunu belirtti.

Menemen FK, Belediye Derincespor deplasmanında
19.12.2023 - 11:03,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ve Uşakspor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın 18'inci hafta müsabakasında Belediye Derincespor'a konuk olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Süleyman Bahadır yönetecek. Sıralamada 25 puanla 8'inci basamakta bulunan Menemen FK'nın deneyimli teknik patronu Yılmaz Vural, Play-Off potasıyla aralarında sadece 1 puan bulunduğunu belirterek, "Devre arasına kadar iki maçımız kaldı. Bu karşılaşmalardan alacağımız 6 puanla hedeflediğimiz yere gelebiliriz. O yüzden her maça final niteliğinde bakıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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