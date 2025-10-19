Menemen FK Beraberlikle Yara Sardı - Son Dakika
Menemen FK Beraberlikle Yara Sardı

19.10.2025 21:40
Menemen FK, evinde Kahramanmaraş ile 1-1 berabere kalarak puanını 15'e yükseltti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bursaspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Menemen Futbol Kulübü, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi. Menemen FK, 53'üncü dakikada Baran'la öne geçti: 1-0. Menemen FK'da 75'inci dakikada Onur direkt kırmızı kart görüp takımını 1 kişi eksik bıraktı. Menemen FK'nın 10 kişi kalmasının ardından Kahramanmaraş İstiklalspor, 78'inci dakikada Kemal'in golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi iki takım da hanelerine 1'ir puanı yazdırdı. Menemen FK 15, İstiklalspor ise 17 puana yükseldi.

Kaynak: DHA

