Menemen FK, Elazığspor'u 3-0 Mağlup Ederek Zirveye Yaklaştı - Son Dakika
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Menemen FK, Elazığspor'u 3-0 Mağlup Ederek Zirveye Yaklaştı

Menemen FK, Elazığspor\'u 3-0 Mağlup Ederek Zirveye Yaklaştı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularının disiplinli oyununu takdir etti.

07.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanan müsabakada Elazığspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 6. hafta mücadelesinde Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, puanını 16'ya çıkartarak kendisiyle aynı puandaki lider 68 Aksaray Belediyespor'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Elazığspor'un gruptaki en iyi top oynayan takımlarından birisi olduğunu ifade eden Basatemür, "Gerçekten iyi organize olup iyi oynuyorlar. Saha içindeki pas alışverişlerini de iyi yapıyorlar. Biz bütün bunlara önlemlerimizi alarak gittik. Rakibimize top oynama alanı bırakmadan, hemen hemen çok net pozisyon da vermeden da maçı tamamladık. Biz ise hızlı ataklarla pozisyonlara girmeye çalıştık. İlk yirmi dakikasında biraz zorlandık ama sonrasında istediğimiz pozisyonları bulmaya başladık. İkinci yarı ise daha çok pozisyon bulduk. Maç tam istediğiniz şekle geldi. Karşılaşmayı daha erken istediğimiz skora getirebilirdik. Çok güzel bir maç oldu. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten disipline bağlı kalarak çok iyi bir oyun oynadılar, iyi mücadele ettiler. Önemli bir galibiyet aldık. İnşallah böyle de devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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