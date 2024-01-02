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Menemen FK, kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaştı - Son Dakika
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Menemen FK, kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulubü, Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaşmaya vardı. Kalecisi Orhan Çalışkan'la yollarını ayıran Menemen FK'nın Kıvanç'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Menemen FK, kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaştı
02.01.2024 - 11:03,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulubü, Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaşmaya vardı. Kalecisi Orhan Çalışkan'la yollarını ayıran Menemen FK'nın Kıvanç'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon Bucaspor 1928'e Arnavutköy Belediyespor'dan gelen 29 yaşındaki file bekçisi bu sene 16 lig maçında görev aldı. Menemen FK ara transferde Bucaspor 1928'le yollarını ayıran eski futbolcusu stoper Mazlum Demir ve Düzcespor'dan ayrılan 10 numara Sedat Cengiz'le de el sıkışmıştı.

Kaynak: DHA
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