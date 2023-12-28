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Menemen FK kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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Menemen FK kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu

Menemen FK'nın kalecisi Oğuz Çalışkan, Arnavutköy Belediyespor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, alternatif kaleci arayışlarına başladı.

Menemen FK kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor\'a transfer oldu
28.12.2023 - 10:51,
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp sezonun ilk yarısını 31 puanla Play-Off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü'nde kaleci Oğuz Çalışkan takımdan ayrıldı. Tecrübeli file bekçisinin aynı grupta düşme hattında yer alan Arnavutköy Belediyespor'la anlaştığı öğrenildi. 35 yaşındaki Oğuz bu sezon 13 lig maçında görev yaptıktan sonra formasını Bora'ya kaptırdı. Oğuz'un ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerdin alternatif kaleci arayışlarına başladığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Menemen FK kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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