Menemen FK, Muşspor'a 4-0 yenildi, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçına puansız çıkıyor - Son Dakika
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Menemen FK, Muşspor'a 4-0 yenildi, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçına puansız çıkıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Muşspor'a 4-0 yenilerek 2'nci haftayı da puansız kapattı. Teknik direktör Tolga Doğantez yönetimindeki İzmir ekibi, bu hafta sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında yönetimde belirsizlikler yaşayan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Menemen Futbol Kulübü, sezona kötü bir giriş yaptı. İlk hafta evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 2'nci hafta da deplasmanda Muşspor'a 4-0 kaybetti. Teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde henüz puanla tanışamayan İzmir ekibi, bu hafta sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Menemen FK, Muşspor'a 4-0 yenildi, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçına puansız çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen FK, Muşspor'a 4-0 yenildi, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçına puansız çıkıyor - Son Dakika
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