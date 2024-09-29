Menemen FK Puan Kaybı Yaşadı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü ilk puan kaybını evinde Vanspor'a karşı yaşadı. Rakibi ile geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler 13 puana yükseldi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk devreyi 1-0 geride tamamladı. Maçın 71'inci dakikasında 10 kişi kaldık, 2 dakika sonra beraberlik golünü attık. Kazanmak isterdik ama kalıplar olacaktır. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yola devam etmek. Yenilgisiz ilerliyoruz. Önümüzdeki haftaya konsantre olup liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.