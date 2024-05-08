Menemen FK, TFF 2. Lig play-off 1. turunda 24 Erzincanspor\'la karşılaşacak

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Menemen FK, TFF 2. Lig play-off 1. turunda yarın 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan takım bir üst tura yükselecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada tamamlayan Menemen FK, play-off 1. turunda 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak zorlu müsabaka 24 Erzincanspor'un ev sahipliğinde yarın 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde başlayacak olan mücadeleyi Trabzon bölgesinde Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını ise Cem Özbay, Mehmet Kapluhan ve Erdal Yılmaz yapacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi ise Iğdır FK ile İskenderunspor eşleşmesinin kazananıyla bir üst turda karşı karıya gelecek.

Öte yandan Menemen FK, normal sezonda 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-0 yenerken, İzmir'deki müsabakayı ise 2-1 kaybetmişti. - İZMİR