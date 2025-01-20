Menemen FK, Zirve Yarışına 5-0\'lık Galibiyetle Geri Döndü

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında gol olup yağdı. Rakibini 5-0 yenen sarı-lacivertliler galibiyet hasretine son verip zirve yarışına yeniden ortak oldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır kazanamıyorduk. Devre arasında kadromuzu güçlendirdik. Çok iyi çalıştık. Bu galibiyetle yeni bir sayfa açacağız. Seri galibiyetler yakalayıp daha da iyi bir konuma geleceğimize inanıyorum" dedi.

Menemen FK, bu hafta evinde Karaman FK ile karşılaşacak.