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Menemenspor'a genç takviye - Son Dakika

Menemenspor'a genç takviye

20.01.2022 10:33
Menemenspor'a genç takviye

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırarak ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin lisanslarını çıkarmaya başlayan Nasadoge Menemenspor, altyapıdan gençleri de A takıma aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırarak ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin lisanslarını çıkarmaya başlayan Nasadoge Menemenspor, altyapıdan gençleri de A takıma aldı. Sarı-lacivertli kulüp, altyapı akademisinde yetişen Abdullah Karataş, Tahir Bölgebaşı ve İsmail Kulet'le profesyonel sözleşme imzaladı.

İmza törenine Başkan Tahir Şahin de katıldı. Yeni transferlerinden Honore Gomis'in lisansını çıkaran Menemenspor, daha önce anlaştığı Ganalı golcü Umar Basit, Bandırmaspor'un Kosovalı golcüsü Abu Manaj ve Almanya Bölgesel Ligi'nde Türk statüsünde oynayan orta saha oyuncusu Christopher David ile de sözleşme imzalayacak.


- İzmir
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Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'a genç takviye - Son Dakika Spor


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