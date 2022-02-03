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Menemenspor Adanaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak - Son Dakika

Menemenspor Adanaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak

03.02.2022 13:26
Menemenspor Adanaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü oynanacak olan Menemenspor-Adanaspor maçını Ozan Ergün yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü oynanacak olan Menemenspor- Adanaspor maçını Ozan Ergün yönetecek.

Bu sezon ilk kez 1. Lig'de görev yapacak olan Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fevzi Erdem Akbaş. Ergün, Adanaspor'un kupada oynadığı Kocaelispor maçını yönetmiş ve Adanaspor Türkiye Kupası'na bu maçla veda etmişti. 7'si 2. Lig, 1'i de kupa olmak üzere bu sezon 8 maçta görev yapan Ozan Ergün 41 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. - ADANA

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Spor Toto, Adanaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor Adanaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Menemenspor Adanaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak - Son Dakika
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