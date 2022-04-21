Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor

21.04.2022 14:01
Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kocaelispor beraberliğiyle puanını 37'ye çıkaran İzmir temsilcisi, maç fazlası ve averajla düşme hattındaki rakibinin üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Son 3 haftada galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. beraberliğine ulaştı. İzmir temsilcisi 12 beraberliği bulunan Eyüpspor'un önünde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor.

Ligde 24 Nisan Pazar günü deplasmanda 1 puan önündeki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak NasaDoge Menemenspor, daha sonra Tuzlaspor, Altaş Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Altınordu, düşme hattıyla puan farkını 4'e çıkardı Altınordu, düşme hattıyla puan farkını 4'e çıkardı Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu

Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement