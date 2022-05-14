Menemenspor bitime 1 maç kala resmen küme düştü - Son Dakika

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Kürşad Filiz (xx), Bilal Gölen (xx), Mehmet Kapluhan (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Murat (xx) – Sinan (xx), Oğuzhan Çapar (xx), Ömer (xx), Cisse (xx), Enes (xx), Kerem (x) (Dk. 88 Ubah), Gomes (x) (Dk. 88 İsmail), Abdullah Aydın (xx), Emre (x) (Dk. 61 Kehinde x)59, Ahmet (xx)GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan (xx) – Ömürcan (xx), Metehan (xx), Gökhan (xx), Muhammed (xx), Tshibola (xx), Grechyshkin (xx), Barış (xxx) (Dk. 90 Aksel), Rahmetullah (xx) (Dk. 70 Serdarcan x), İlker (x) (Dk. 46 LuaLua x), Lima (xxx) (Dk. 90 Furkan)GOLLER: Dk. 48 Lima, Dk. 83 LuaLua, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirligi), Dk. 65 Gökhan Gül (k.k) (Menemenspor)SARI KARTLAR: Muhammed, Tshibola ( Gençlerbirliği ), Sinan, Cisse (Menemenspor)

SPOR Toto 1'inci Lig'de Nasadoge Menemenspor bitime 1 maç kala resmen küme düştü. Evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Menemenspor rakibine 3-1 yenilerek lige tutunamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta açılışı 48'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Lima yaptı. Menemenspor 65'te Kehinde ile beraberliği yakalayıp umutlandı: 1-1. LuaLua 83'üncü dakikada Ankara ekibini tekrar öne geçirdi: 1-2. Maçta son sözü 88'de Tshibola söyledi.7'nci dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında sağ kanattan Abdullah ortaladı, Gomes'in kafasında kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi.43'üncü dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Gomes'in şutunu Ramazan güçlükle kornere tokatladı.48'inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Rahmetullah'ıh pasında topla buluşan Lima fileleri sarstı: 0-1.59'uncu dakikada Barış'ın sağ ayağının dışıyla çektiği şutta top direkten oyun alanına döndü.65'inci dakikada Menemenspor beraberlik golünü attı. Kullanılan köşe atışında savunmanın arasında topa iyi yükselen Kehinde kafayla ağları havalandırdı: 1-1.83'üncü dakikada Gençlerbirliği golü attı. Barış'ın pasına hareketlenen LuaLua'nın dokunuşunda kaleci Murat çaresiz kaldı: 1-2.

88'inci dakikada Gençlerbirliği rahatladı. Serdarcan'ın asistinde Tshibola topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Menemenspor küme düşerken, Gençlerbirliği yoluna devam etti. 1-3

- İzmir