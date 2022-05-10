Menemenspor bu hafta düşebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor bu hafta düşebilir

10.05.2022 11:33
Menemenspor bu hafta düşebilir

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Altaş Denizlispor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkarıp kümede kalma umutlarını çok azaltan Nasadoge Menemenspor, bu hafta kazanamazsa 3 yıldır yer aldığı lige veda edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Altaş Denizlispor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkarıp kümede kalma umutlarını çok azaltan Nasadoge Menemenspor, bu hafta kazanamazsa 3 yıldır yer aldığı lige veda edecek. Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek sarı-lacivertlilere kazanmak dahi yeterli olmayabilir. Sıralamada 38 puanla 18'inci basamakta bulunan Menemenspor, Gençlerbirliği'ni yenip rakipleri Altınordu ve Boluspor'un kaybetmesini bekleyecek. Altınordu bu hafta İzmir'de küme düşen Balıkesirspor'u konuk ederken, Beypiliç Boluspor ise Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'ne misafir olacak.

Altınordu maçından 3, Boluspor ise 1 puan dahi alsa Menemenspor'a kazanmak bile yeterli olmayacak. Sarı-lacivertliler rakiplerinin alacağı sonuçlara göre TFF 2'nci Lig'in yolunu tutatacak. Tek şansı galibiyet olan Menemenspor, Gençlerbirliği'ne yenilirse ya da rakibiyle berabere kalırsa rakiplerinin sonuçları ne olursa olsun matematiksel olarak küme düşecek. Altınordu ve Boluspor'un yenilmesi durumunda ise Menemenspor'un şansını sürdürmesi için mutlak 3 puanı alması gerekecek. Böyle bir tabloda düğüm son haftaya kalacak.


YORUMLAR
500
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam

Gençlerbirliği, Denizlispor, Altınordu, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor bu hafta düşebilir - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:38:16. #1.13#
SON DAKİKA: Menemenspor bu hafta düşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement