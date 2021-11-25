Menemenspor'da Ahmet Sağat takımı sırtladı

Menemenspor'un oynadığı 12 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve 1007 dakika süre alan Ahmet, BŞB Erzurumspor, Adanaspor , Manisa FK, MKE Ankaragücü , Yılport Samsunspor ve Balıkesirspor maçlarını boş geçmedi. Menemenspor, Ahmet'in gol attığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler 12 maçta 14 puan topladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor 'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor'da gurbetçi golcü Ahmet Sağat takımı sırtladı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki golcü attığı 6 golle takımın en skorer ismi oldu.

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