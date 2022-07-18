Geçtiğimiz sezon küme düşen ve yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Menemenspor'da Recep Yazıcı 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aygün Taşkıran getirildi. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor, şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Menemenspor'da Aygün Taşkıran dönemi - Son Dakika

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