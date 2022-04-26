Menemenspor'da Laleci ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Menemenspor'da Laleci ile yollar ayrıldı

26.04.2022 17:09
Menemenspor'da Laleci ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala düşme potasından kurtulamayan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala düşme potasından kurtulamayan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı. Laleci ile toplantı yapan yönetim kurulu, genç çalıştırıcı ile yolları karşılıklı olarak ayırdı.

Futbola Menemenspor'da başlayıp takım kaptanlığı yapan Cenk Laleci kariyerini tamamladıktan sonra önce sportif direktör olarak sarı-lacivertlilerde görev yaptı. Ardından teknik direktörlük görevine getirilen Laleci 2 dönem Menemenspor'da teknik adam olarak sahaya çıktı. Laleci, bu sezon 16 maça çıkıp 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.


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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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