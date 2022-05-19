Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz - Son Dakika
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Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz

19.05.2022 11:27
Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek bitime 1 hafta kala 3 sezondur yer aldığı lige veda eden Nasadoge Menemenspor'da sözleşmesi sona erecek teknik direktör Recep Yazıcı'nın takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek bitime 1 hafta kala 3 sezondur yer aldığı lige veda eden Nasadoge Menemenspor'da sözleşmesi sona erecek teknik direktör Recep Yazıcı'nın takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı. Üç hafta önce kurtarıcı olması için Cenk Laleci'nin yerine göreve getirilen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün küme düşmesine engel olamadı.

İzmir temsilcisi teknik patron Yazıcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Yönetim, cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'la oynanacak sezonun son maçının ardından Recep Yazıcı ile masaya oturup kararını verecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Recep Yazıcı, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz - Son Dakika
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