Menemenspor dipte, golcüsü Ahmet zirvede - Son Dakika
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Menemenspor dipte, golcüsü Ahmet zirvede

04.05.2022 13:17
Menemenspor dipte, golcüsü Ahmet zirvede

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, 38 puanla 18'inci sırada yer alıp düşme hattına çakılırken, sarı-lacivertli takımın gurbetçi golcüsü Ahmet Sağat attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, 38 puanla 18'inci sırada yer alıp düşme hattına çakılırken, sarı-lacivertli takımın gurbetçi golcüsü Ahmet Sağat attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

İzmir temsilcisinin sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi RW Koblenz'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor, son olarak iç sahada 1-1 sona eren Tuzlaspor maçında rakip fileleri sarsmayı başardı. Attığı gollerin yanı sıra 4 asistle takımına katkı sağlayan Ahmet, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Menemenspor'un golcü oyuncusuna gelen teklifleri sezon sonunda değerlendireceği belirtildi.


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Spor Toto, Gurbetçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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