Menemenspor Erol Akdağ'ı istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoga Menemenspor, Akanbi Rasheed'ten gelen 160 bin euroluk transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, bir yandan da listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. İlk olarak Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer eden sarı-lacivertliler, GZT Giresunsporlu orta saha Erol Akdağ'ı radarına aldı. Orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'ın Ankara Keçiörengücü'ne satan sarı-lacivertlilerin Nijeryalı oyuncunun yerine Erol'u düşündüğü ifade edildi.

Erol'la büyük ölçüde anlaşan İzmir ekibinin, transfer yasağını kaldırır kaldırmaz 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil edeceği bildirildi. Kariyerine Giresunspor'da başlayan Erol, Ankara Adliyespor ve Ağrı 1970 Spor takımlarında da oynadı. Bu sezon yine Giresunspor formasını Süper Lig'de 5 maçta terleten oyuncu, 45 dakika sahada kaldı. Menemenspor, Akanbi Rasheed'i de 900 bin TL karşılığında Kocaelispor'a satmıştı.