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Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı

08.02.2022 18:19
Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Uşakspor'dan 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı.

Menemenspor, Uşakspor'dan 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transferin son gününde bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Uşakspor'da forma giyen sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu İzmir'e gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor, transferin hem futbolcuya hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi. - İZMİR

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Spor Toto, Uşakspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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