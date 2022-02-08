Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Uşakspor'dan 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transferin son gününde bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Uşakspor'da forma giyen sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu İzmir'e gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor, transferin hem futbolcuya hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi. - İZMİR