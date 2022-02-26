Menemenspor hazır kıta - Son Dakika
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Menemenspor hazır kıta

26.02.2022 11:53
Menemenspor hazır kıta

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta pazartesi günü evinde düşme hattında yer alan Altınordu'yla karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor, 3 puana şartlandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta pazartesi günü evinde düşme hattında yer alan Altınordu'yla karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor, 3 puana şartlandı.

Teknik direktör Cenk Laleci, İzmir derbisini kazanabilmek adına ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Taraftara destek çağrısında bulunan genç çalıştırıcı, "Takım olarak çok kritik puanlar almayı başardık. Altınordu maçı bir hayli zor geçecek. Biz kendi işimize bakıp 3 puana odaklanacağız. Kazandığımız takdirde az da olsa nefes alacağız. İki takım adına da çok önemli bir müsabaka bizi bekliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağız" dedi.


- İzmir
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Pazartesi, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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