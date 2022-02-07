Menemenspor, iç sahada geçit vermiyor

Menemenspor, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçın 10'unu kaybetmeyerek rakiplerine geçit vermedi.

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor, bu sezon iç saha ve deplasman maçlarında aldığı sonuçların farklarıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar iç saha ve deplasmanda 11'er maç oynayan sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi bu istatistiğiyle iç sahada en az maç kaybeden 6 takımdan biri olarak yer alıyor.

Deplasmanda tam tersi

Menemenspor deplasmanlarda oynadığı maçlarda ise tam tersi bir grafik çizdi. Söz konusu 11 deplasman maçında 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, yalnızca 1 kez kazanarak kötü bir istatistiğe sahip oldu. İzmir temsilcisi, bu istatistikleriyle ise ligde en az deplasman maçı kazanan 4 takımdan biri oldu.

72 gün sonra kazandı

Öte yandan dün sahasında oynadığı Adanaspor maçını 2-1 kazanan Menemenspor, 8 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak 27 Kasım 2021 tarihinde oynanan maçta deplasmanda Kocaelispor karşısında galip gelmişti. İzmir temsilcisi 72 günlük galibiyet hasretine Adanaspor maçıyla beraber son vermiş oldu. - İZMİR