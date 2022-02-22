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Menemenspor kahroldu - Son Dakika

Menemenspor kahroldu

22.02.2022 12:39
Menemenspor kahroldu

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen Eyüpspor deplasmanından 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrılan Nasadoge Menemenspor galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen Eyüpspor deplasmanından 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrılan Nasadoge Menemenspor galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ligde 25 haftada 11'inci beraberliğini alarak en çok berabere kalan takım olmayı sürdüren, kazanamasa da kaybetmeyen Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci, alınan her puanın önemli olduğunu ancak bu karşılaşmada 3 puana çok yaklaştıklarını söyledi.

Laleci, "Eyüpspor'a karşı doğru planlama ile oynadık. Maalesef uzatma saniyelerinde yediğimiz golle galibiyeti kaçıran taraf olduk. Deplasmanlarda alınan her puanın değerli olduğunu söyleyebilirim ama İstanbul'dan galibiyetle dönemediğimiz için üzgünüm. Çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.


- İzmir
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Spor Toto, Eyüpspor, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor kahroldu - Son Dakika Spor


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