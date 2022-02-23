Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor

23.02.2022 12:05
Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu. Oynadığı 25 maçta 11 kez sahadan eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler kazanmakta zorlansa da rakiplerine boyun eğmedi. Ligde en çok berabere kalan takım unvanını alan İzmir ekibi, son 12 maçında 9 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci, takımının çok zorlu maçları mağlup olmadan tamamladığını söyledi.

Cenk Laleci, "Son haftalarda ya zirve ya da Play-Off mücadelesi veren takımlarla karşılaştık. Kazanamadık ama kolay kolay da yenilmedik. Bizim için alınan her puan kıymetli. Ancak kazanmayı da alışkanlık haline getirmeliyiz, çünkü bu potansiyelimiz var. Düşme hattıyla aramızda 5 puan fark var. Bu çok fazla değil. Bir an önce arayı açıp önümüze daha rahat bakmalıyız. Takımıma inanıyorum" dedi.Menemenspor, pazartesi günü evinde Altınordu ile karşılaşacak.


- İzmir
YORUMLAR
500
Menemenspor, beraberliğe abone Menemenspor, beraberliğe abone Altınordu paraşütsüz düşüşte Altınordu paraşütsüz düşüşte

Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement