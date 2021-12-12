Menemenspor puanı kaptı

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, deplasmandan puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, deplasmandan puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkardıklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Karşılaşmayı kazanabilirdik. Bitime 8 dakika kala penaltıdan golü yedik. Ancak alınan her puan değerlidir. Amacımız galibiyetler alarak yenilmezlik serisini sürdürebilmek. Ben oyundan ve takımımdan memnunum. Çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Puanını 19'a çıkaran Menemenspor, hafta içinde evinde 15 puanla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.



Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler

Yoğun bakım hemşiresi sosyal medyadan paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak