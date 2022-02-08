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Menemenspor seriye bağlayacak - Son Dakika

Menemenspor seriye bağlayacak

08.02.2022 11:58
Menemenspor seriye bağlayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyete imza atan Nasadoge Menemenspor gözünü seri galibiyetlere çevirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyete imza atan Nasadoge Menemenspor gözünü seri galibiyetlere çevirdi. Bu hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, henüz rahatlayamadıklarını söyledi. Halen sıkıntılı bir konumda olduklarını belirten Laleci, "Adanaspor galibiyeti bizim adımıza çok değerli oldu. Artık seri galibiyetler almamız gerekiyor. Üst üste kazanırsak düşme hattıyla bağımızı koparırız. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahibiz" yorumunu yaptı.


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Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor seriye bağlayacak - Son Dakika Spor


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