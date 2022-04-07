Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor

07.04.2022 12:32
Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor. Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahatlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanıp alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Bu sezon hiç 3'te 3 yapmadıklarını ifade eden Laleci, "Geçen haftayı bay geçirdik ve rakiplerimiz kazandı. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İstanbulspor'u yenip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.


YORUMLAR
500

İstanbulspor, Spor Toto, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:43:33. #1.11#
SON DAKİKA: Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement