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Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi Açıklaması

22.02.2022 09:58
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Laleci, yaptığı yazılı açıklamada, ligde maç sayısı azaldıkça oynanan müsabakaların öneminin arttığını belirtti. Eyüpspor maçında son dakikalarda yedikleri golle sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlatan Laleci, şunları kaydetti:

"Tabii ki üzgünüz. Çünkü deplasmanda sezona üst lig hedefi koyarak başlayan ve devre arasında yaptığı transferlerle de bu iddiasını güçlendiren Eyüpspor'a karşı doğru planlama ve doğru uygulama ile mücadele ettik. Maalesef uzatmaların son saniyesinde yediğimiz golle müsabakadan beraberlikle ayrıldık. Mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. 1 günlük iznin ardından önümüzdeki hafta oynayacağımız Altınordu maçının hazırlıklarına başlayacağız. Çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz."

Deplasmanda 6 maçtır galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, son 12 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Haftayı 29 puanla düşme hattındaki Bursaspor'un 5 puan önünde 14. sırada geçen NasaDoge Menemenspor 27. haftada 28 Şubat Pazartesi günü diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.

NasaDoge Menemenspor'da cezalı duruma düşen Mahamdou Ba bu müsabakada forma giyemeyecek.

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Altınordu, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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