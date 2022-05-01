Menemenspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Recep Yazıcı, "Müsabakanın son 15 dakikasında hakimiyeti ele geçirmeye çalıştık ama son vuruşu yapamadık." dedi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, her iki takımı da tebrik ederek, 3 gün önce göreve başladığını hatırlattı.

Futbolcuların isteklerini sahaya yansıttığını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Tuzlaspor hedefi olan ve bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları olan bir takım. Böyle iyi bir takıma karşı golü de bulduk, daha sonra 2-3 pozisyon da ürettik ama haddimizi bilerek oynadık. Bireysel hatadan bir gol yedik. Bu gol moralimizi ve oyun disiplinimizi bozdu. Müsabakanın son 15 dakikasında hakimiyeti ele geçirmeye çalıştık ama son vuruşu yapamadık. 2 puan kaybetmiş olduk. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Tek hedefimiz ligde kalmak."

Şenol Fidan: "Play-off şansımızı son haftalara taşımak istiyoruz."

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan ise 4-5 haftadır devam eden çıkışlarını bu müsabakada da sürdürmek istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Rakiplerinin ilk attığı şutun gol olduğunu hatırlatan Fidan, "Böyle olunca rakibin direnci yükseldi. Final paslarını daha iyi atabilsek 1-1 daha erken bulabilirdik. Oyunsal anlamda iyi şeyler ortaya koyduk. Önümüzdeki maçlarda 3 puan alırsak, play-off şansımızı son haftalara taşımak istiyoruz." dedi.