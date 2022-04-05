Menemenspor'u rakipleri üzdü - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor 30'uncu haftayı bay geçerken, alt sıralardaki rakiplerinin kazanmasıyla açılan puan farkı kapandı. Ligde Altınordu, evinde Adanaspor'u 2-0 yenerek Menemenspor'la 4 puanlık farkı 1'e indirdi. Altaş Denizlispor da Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Menemenspor'la Denizlispor'un arasındaki puan farkı 5'te 2'ye düştü. Yine İzmir ekibinin önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ise İstanbulspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Menemenspor'la Gençlerbirliği'nin puanları eşitlenmiş oldu. Teknik direktör Cenk Laleci, kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğini söyledi. Genç teknik adam, "Bizim maç yapmadığımız hafta rakiplerimiz kazandı. Elbette bu bizim için iyi olmasa da biz kendi işimize bakacağız. Önümüzde 8 karşılaşmamız var. Hepsi zorlu olacak ama elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, kümede kalacağız" dedi. Menemenspor bu hafta evinde İstanbulspor'la oynayacak.

- İzmir