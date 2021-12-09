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Menemenspor'un gözü yüksekte - Son Dakika

Menemenspor'un gözü yüksekte

09.12.2021 13:01
Menemenspor'un gözü yüksekte

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Nasadoge Menemenspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Nasadoge Menemenspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanmaları halinde hedeflerinin çok daha büyüyeceğini söyledi. İstanbul'dan galibiyetle ayrılacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Kazanırsak 21 puana yükseleceğiz ve Play-Off hattına dayanacağız. Son maçlarda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Moralimiz ve güvenimiz yerinde. Alt sıralardan uzaklaştık şimdi hedefimiz daha da büyüyecek. Ben takımıma inanıyorum" dedi.


Tuzlaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'un gözü yüksekte - Son Dakika Spor


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